МИД Британии сделал самый больший платеж на спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ

Министерство иностранных дел Великобритании направило 5 млн фунтов стерлингов в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка в телеграм-канале.

Фото: bbc.com

«Это — самая большая сумма, поступившая на специальный счет НБУ одним платежом от зарубежных благотворителей с начала войны с россией», — говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708