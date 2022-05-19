МИД Британии сделал самый больший платеж на спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ

Министерство иностранных дел Великобритании направило 5 млн фунтов стерлингов в поддержку Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка в телеграм-канале.

МИД Британии сделал самый больший платеж на спецсчет Нацбанка для поддержки ВСУ
Фото: bbc.com

«Это — самая большая сумма, поступившая на специальный счет НБУ одним платежом от зарубежных благотворителей с начала войны с россией», — говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Реквизиты официального специального счета: UA84300001000000047330992708

Счет — мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан — в национальной валюте.

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