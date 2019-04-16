Туркменистан возобновил поставки газа в РоSSию

В марте 2016 года "Газпром" разорвал контракт с "Туркменгазом".

Туркменистан возобновил поставки газа в РоSSию
Фото: oilreview.kiev.ua

Туркменистан с понедельника, 15 апреля, возобновил поставки природного газа в РоSSийскую Федерацию. Об этом сообщает издание ORIENT со ссылкой на источник в нефтегазовом ведомстве Туркменистана.

Отмечается, что поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года после коммерческой паузы, "которая была взята "Газпромом" в начале 2016 года".

В марте 2016 года роSSийский газовый монополист разорвал контракт с "Туркменгазом". "Газпром" сослался на "серьезное нарушение контракта" Туркменией, а также затребовал пересмотра цены на туркменский газ задним числом - за период с 2010 по 2015 годы.

Напомним, в 2003 году РоSSия и Туркмения подписали соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. До экономического кризиса 2008 года РФ была основным покупателем туркменского природного газа - около 50 млрд кубометров в год. Позже из-за кризиса эти объемы сократились до 10 млрд кубометров, а в 2015 году - до 4 млрд кубометров в год. В июле Туркменистан объявил "Газпром" неплатежеспособным.

Ранее 15 апреля Совет Евросоюза окончательно утвердил антироSSийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2".


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