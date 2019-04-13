Услуги ЖКХ в Киеве оплатили 75% получателей монетизированных субсидий

В КГГА считают, что остальные 25% "не до конца поняли механизм".

Услуги ЖКХ в Киеве оплатили 75% получателей монетизированных субсидий

Жилищно-коммунальные услуги в Киеве в марте 2019 года вовремя оплатили 75% получателей монетизированных субсидий, в следующем месяце ожидается повышение показателя. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Учитывая, что это первый месяц, это довольно неплохой процент. Провалом это назвать точно нельзя. Мы уверены, что остальные 25% это люди, которые не до конца поняли новый механизм, и мы убеждены, что в следующем месяце процент оплаты будет еще больше, и мы сможем говорить о нормальной работе механизма", – сказал Пантелеев.

По данным КГГА, субсидии в Киеве получают 162 тыс. домохозяйств. В случае неуплаты в полном объеме за жилкомуслуги, со следующего месяца выплата субсидии будет прекращена.

Расчеты за потребленные услуги водоснабжения и водоотвода с "Киевводоканалом" в марте осуществили лишь 62% получателей монетизированных субсидий, с "Киевтеплоэнерго" – 73%.

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Напомним, монетизация жилищно-коммунальных субсидий началась с 1 марта 2019 года. Одним из основных аргументов противники нововведения называли возможное снижение уровня оплаты услуг. Наличные субсидии на следующий отопительный сезон получат только те хозяйства, где не будет задолженности по коммунальным услугам в мае-июне.


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