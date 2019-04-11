Эстония за четыре года выделила €5 млн на проекты в Украине

Деньги в том числе пошли на восстановление разрушенных домов на Донбассе.

Эстония за четыре года выделила €5 млн на проекты в Украине
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Эстония в течение последних четырех лет предоставила Украине помощь размером более €5 млн для реализации различных проектов, об этом заявил председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон, передает "Интерфакс-Украина".

"Что мы сделали вместе с Украиной не только на уровне политики, но и на уровне военного сотрудничества, - это действительно поражает. Только за последние четыре года мы потратили более €5 млн на разные программы", - сказал Михкельсон 11 апреля в Киеве на двенадцатом Киевском форуме безопасности, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Как отметил Микхельсон, эти средства пошли в том числе и на восстановление разрушенных домов в результате боевых действий в населенных пунктах вблизи линии столкновения с оккупантами.

Председатель делегации Эстонии также сказал, что украинско-эстонское сотрудничество обоюдно полезно в военной сфере.

"У нас есть хорошие примеры, когда наши военные получили очень хороший опыт во время совместных тренингов, и это касается не только нашей помощи нашим украинским коллегам, но мы также учимся у вас, потому что у вас есть практический очень успешный опыт, который вы получили от этой войны. В частности это касается Сил оперативного реагирования", - сказал Михкельсон.

Напомним, 8 апреля в Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields. Учения проводят с целью возможности тренировки специалистов в сфере защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак. Они продлятся до 12 апреля.


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