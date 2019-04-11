Киностудия "УкрАнимаФильм" станет частью Центра Довженко

Реорганизацию киностудии проводят, чтобы не допустить ее банкротства и полной ликвидации.

Киностудия "УкрАнимаФильм" станет частью Центра Довженко
Фото: Детектор медіа

Государственная студия анимационных фильмов "УкрАнимаФильм" с 30 июня войдет в состав Довженко-Центра.

Соответствующий приказ выпустило Министерство культуры, сообщает пресс-служба Центра Довженко.

"Реорганизация "УкрАнимаФильма" путем присоединения к Довженко-Центру гарантирует сохранение наследия студии и является одним из способов не допустить ее банкротства и полной ликвидации в условиях отсутствия государственного финансирования", – говорится в сообщении.

Центр Довженко берет на себя обязательство сохранять, исследовать и популяризировать наследие "УкрАнимаФильма". "Уникальные архивы и аппараты анимационной студии получат необходимые условия для сохранения и частично войдут в экспозицию будущего музея кино". Сообщается также, что Центр Довженко станет правопреемником всех имущественных и неимущественных прав "УкрАнимаФильма".

Киностудию основали в 1930-х годах, а институционально оформляется в 1959-м как "Киевнаучфильм", откуда анимационная студия отделится позже. На "УкрАнимаФильме" создали легендарные анимационные фильмы: "Как козаки...", "Приключения Капитана Врунгеля", "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" и другие. После расцвета украинской анимации в 1980-х студия начала постепенно сворачивать свою деятельность из-за нехватки финансирования. В 2000-х корпусы киностудии сдаются в аренду, а студия пытается адаптироваться к рыночным условиям.

В 2017 году директором киностудии "УкрАнимаФильм" стал Дмитрий Лисенбарт. Но 27 марта этого года он заявил об уходе с поста директора, добавив, что не может воплотить в жизнь план по развитию киностудии.


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