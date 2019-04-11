Украинский стартап SolarGaps получил 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020

Украинский стартап SolarGaps получил безвозвратный грант от Еврокомиссии на 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020 SME Instrument Фаза 2. Об этом представители SolarGaps сообщили AIN.UA

Что делает SolarGaps

Стартап SolarGaps работает над умными жалюзями, способными генерировать электроэнергию. В команде отмечают, что одного квадратного метра таких жалюзей хватит для того, чтобы зарядить 3 ноутбука или 30 светодиодных лампочек.

На что пойдут деньги

Привлеченное финансирование позволит SolarGaps доработать b2b-продукт и подготовить его к выходу на рынок. Кроме этого стартап заявил, что уже получил сертификацию в Евросоюзе для b2c-продукта и через месяц начнет продажи через дилеров в странах ЕС . По словам операционного директора SolarGaps Юрия Цвиркуна, эти два продукта будут похожи внешне, но отличаться в техническом плане и с точки зрения управления.

Основатель стартапа Евгений Эрик рассказал, что для получения гранта команда выполнила ряд серьезных условий. «Во-первых, мы доработали продукт до так называемой предмассовой стадии. Во-вторых — получили непосредственно сертификацию в ЕС . Наконец, показали, как наше решение применяется на деле». Команда SolarGaps два раза ездила в Брюссель для представления проекта Еврокомиссии. Как говорят представители стартапа, комиссия состояла из представителей инвестиционных фондов которые анализировали бизнес-стратегию и перспективы продукта на европейском рынке.

В 2017 году SolarGaps получил 50 000 евро от Еврокомиссии в рамках первой фазы программы Horizon 2020 SME Instrument. До этого стартап провел успешную кампанию на Kickstarter, где привлек $100 000.