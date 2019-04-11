Украинский стартап SolarGaps получил 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020

Украинский стартап SolarGaps получил безвозвратный грант от Еврокомиссии на 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020 SME Instrument Фаза 2. Об этом представители SolarGaps сообщили AIN.UA

Что делает SolarGaps

Стартап SolarGaps работает над умными жалюзями, способными генерировать электроэнергию. В команде отмечают, что одного квадратного метра таких жалюзей хватит для того, чтобы зарядить 3 ноутбука или 30 светодиодных лампочек.

Украинский стартап SolarGaps получил 1 млн евро в рамках программы Horizon 2020

На что пойдут деньги

Привлеченное финансирование позволит SolarGaps доработать b2b-продукт и подготовить его к выходу на рынок. Кроме этого стартап заявил, что уже получил сертификацию в Евросоюзе для b2c-продукта и через месяц начнет продажи через дилеров в странах ЕС. По словам операционного директора SolarGaps Юрия Цвиркуна, эти два продукта будут похожи внешне, но отличаться в техническом плане и с точки зрения управления.

Основатель стартапа Евгений Эрик рассказал, что для получения гранта команда выполнила ряд серьезных условий. «Во-первых, мы доработали продукт до так называемой предмассовой стадии. Во-вторых — получили непосредственно сертификацию в ЕС. Наконец, показали, как наше решение применяется на деле». Команда SolarGaps два раза ездила в Брюссель для представления проекта Еврокомиссии. Как говорят представители стартапа, комиссия состояла из представителей инвестиционных фондов которые анализировали бизнес-стратегию и перспективы продукта на европейском рынке.

В 2017 году SolarGaps получил 50 000 евро от Еврокомиссии в рамках первой фазы программы Horizon 2020 SME Instrument. До этого стартап провел успешную кампанию на Kickstarter, где привлек $100 000. 

 


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
Американское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business InubatorsАмериканское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business Inubators
Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компанииАкции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании
На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский католический университет возьмет кредит в США на расширениеУкраинский католический университет возьмет кредит в США на расширение
Украинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млнУкраинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млн
Бывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрдБывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрд
Всемирный банк: Украине нужна будет новая программа МВФ в 2020 годуВсемирный банк: Украине нужна будет новая программа МВФ в 2020 году
"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС"Нафтогаз" подписал соглашение с пятью европейскими операторами ГТС
В первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривенВ первом квартале госбюджет получил 236,9 млрд гривен
Украинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская PerionУкраинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская Perion
Ajax Systems привлек $10 млн от Horizon CapitalAjax Systems привлек $10 млн от Horizon Capital
Евросоюз оштрафовал рейтинговое агентство Fitch на 5,1 млн евроЕвросоюз оштрафовал рейтинговое агентство Fitch на 5,1 млн евро
Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривнойУкраинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной
Последние новости
Подгружаем последние новости