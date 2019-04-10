Облгазы Фирташа проиграли первые суды по штрафам НКРЭКУ, но продолжили доначисления за газ

Компании из группы РГК оштрафованы на 850 тысяч гривен.

Облгазы Фирташа проиграли первые суды по штрафам НКРЭКУ, но продолжили доначисления за газ
Фото: kyivgaz.ua

Газопоставляющие компании из группы РГК Дмитрия Фирташа начали судиться с Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) из-за штрафов за доначисление бытовым потребителям объемов газа.

Первые решения пока в пользу государства. Волынский окружной административный суд и Винницкий окружной административный суд 3-4 апреля отклонили просьбу "Волыньгаза" и "Винницагаза" приостановить действие решения регулятора о наложении штрафа за нарушение лицензионных условий.

НКРЭКУ приняла решение оштрафовать облгазы на 850 тыс. гривен каждый и обязала их пересчитать объемы потребленного газа, которые они вписывали в платежки своим потребителя "приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям".

Заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк в фейсбуке сообщил, что, несмотря на судебные решения, облгазы из группы РГК не только игнорируют штрафы НКРЭКУ, но и продолжают насчитывать потребителям лишние объемы газа.

"Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Черниговская - это не полный перечень областей, из которых поступает очередная волна жалоб потребителей. О, неожиданность, - все они исключительно из группы РГК. Люди пишут, что в счете за март не только не был сделан пересчет с октября прошлого года, как того требовала НКРЕКУ, но и снова доначислены объемы за март", - написал он.

Напомним, осенью 2018 года облгазы начали отправлять потребителям газа платежки с увеличенными и доначисленными объемами потребления. 23 ноября 2018 года НКРЭКУ запретила облгазам проводить подобные доначисления пользователям, но компании решение регулятора проигнорировали.

В связи с этим январе 2019 года НКРЭКУ обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой провести внеплановые проверки 20 облгазов.

В результате таких проверок 19 марта 2019 года регулятор подтвердил нарушения со стороны облгазов Фирташа. После проверки первых облгазов "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" - во всех трех обнаружили нарушения лицензионных условий. Впоследствии были оштрафованы и другие облгазы РГК.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Коломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанкаКоломойский хочет $2 млрд за национализацию ПриватБанка
На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)На чем IT-гиганты заработали свои миллиарды в 2018 году (инфографика)
Американское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business InubatorsАмериканское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business Inubators
Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компанииАкции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании
С 1 июля правительство расширит регулирование цен на основные лекарстваС 1 июля правительство расширит регулирование цен на основные лекарства
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове впервые начали демонтаж незаконной многоэтажкиВо Львове впервые начали демонтаж незаконной многоэтажки
Суд постановил взыскать с облгаза Фирташа более 500 миллионов в пользу "Нафтогаза"Суд постановил взыскать с облгаза Фирташа более 500 миллионов в пользу "Нафтогаза"
НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 2,5 млн грнНКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 2,5 млн грн
Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривнойУкраинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной
Регулятор подтвердил нарушения со стороны облгазов ФирташаРегулятор подтвердил нарушения со стороны облгазов Фирташа
Регулятор проверит облгазы из-за саботажа суточной балансировки
Государство впервые продало нефтегазовые лицензии на ProzorroГосударство впервые продало нефтегазовые лицензии на Prozorro
Суд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску роSSийского ВТБСуд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску роSSийского ВТБ
Суд Кипра наложил арест на имущество Фирташа по иску роSSийского банкаСуд Кипра наложил арест на имущество Фирташа по иску роSSийского банка
НКРЭКУ снизила тарифы на электричество для ОСМДНКРЭКУ снизила тарифы на электричество для ОСМД
Последние новости
Подгружаем последние новости