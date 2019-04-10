Облгазы Фирташа проиграли первые суды по штрафам НКРЭКУ, но продолжили доначисления за газ
Компании из группы РГК оштрафованы на 850 тысяч гривен.
Газопоставляющие компании из группы РГК Дмитрия Фирташа начали судиться с Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) из-за штрафов за доначисление бытовым потребителям объемов газа.
Первые решения пока в пользу государства. Волынский окружной административный суд и Винницкий окружной административный суд 3-4 апреля отклонили просьбу "Волыньгаза" и "Винницагаза" приостановить действие решения регулятора о наложении штрафа за нарушение лицензионных условий.
НКРЭКУ приняла решение оштрафовать облгазы на 850 тыс. гривен каждый и обязала их пересчитать объемы потребленного газа, которые они вписывали в платежки своим потребителя "приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям".
Заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк в фейсбуке сообщил, что, несмотря на судебные решения, облгазы из группы РГК не только игнорируют штрафы НКРЭКУ, но и продолжают насчитывать потребителям лишние объемы газа.
"Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Черниговская - это не полный перечень областей, из которых поступает очередная волна жалоб потребителей. О, неожиданность, - все они исключительно из группы РГК. Люди пишут, что в счете за март не только не был сделан пересчет с октября прошлого года, как того требовала НКРЕКУ, но и снова доначислены объемы за март", - написал он.
Напомним, осенью 2018 года облгазы начали отправлять потребителям газа платежки с увеличенными и доначисленными объемами потребления. 23 ноября 2018 года НКРЭКУ запретила облгазам проводить подобные доначисления пользователям, но компании решение регулятора проигнорировали.
В связи с этим январе 2019 года НКРЭКУ обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой провести внеплановые проверки 20 облгазов.
В результате таких проверок 19 марта 2019 года регулятор подтвердил нарушения со стороны облгазов Фирташа. После проверки первых облгазов "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" - во всех трех обнаружили нарушения лицензионных условий. Впоследствии были оштрафованы и другие облгазы РГК.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
10.04.2019 03:44