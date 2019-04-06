Мошенников, которые с помощью фиктивных обменников выманили у киевлян 2,7 млн грн, приговорили к 5 и 7 годам тюрьмы

Злоумышленники брали в аренду помещения, которые имели запасной выход, блокировали дверь и убегали.

Мошенников, которые с помощью фиктивных обменников выманили у киевлян 2,7 млн грн, приговорили к 5 и 7 годам тюрьмы
Фото: Макс Требухов

В Киеве к 7 и 5 годам лишения свободы осудили двоих мошенников, которые через фиктивные пункты обмена валют выманили около 2,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"Злоумышленники брали в аренду помещения, которые имели запасной выход, обустраивали их под пункты обмена валют, после чего размещали в интернете объявления о покупке и продаже иностранной валюты по завышенному курсу", - говорится в сообщении.

Получив от клиента деньги, "кассир", согласно распределенной роли, с помощью кнопки магнитных замков блокировал входную дверь, тем самым лишив потерпевших возможности выйти из помещения. А сам в это время скрывался с места совершения преступления вместе с деньгами, рассказали в прокуратуре.

Таким образом двое злоумышленников в период с июля по август 2017 года завладели денежными средствами потерпевших в размере около 2,7 млн гривен.

Дарницкий районный суд города Киева поддержал позицию прокурора и признал обоих обвиняемых виновными в этих преступлениях и назначил одному из них наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, другому - в виде 5 лет лишения свободы. После провозглашения приговора указанных лиц взяли под стражу в зале суда.

Напомним, на Бали полиция застрелила двух россиян, подозреваемых в ограблении обменника.


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