США расширили санкции против Венесуэлы

Под действие новых ограничительных мер попали 34 нефтяных танкера.

США расширили санкции против Венесуэлы

США ввели санкции против 34 нефтяных танкеров венесуэльского государственного нефтяного концерна PDVSA. Соответствующее решение размещено на сайте Минфина США, передает Европравда.

Кроме того, под действие новых ограничительных мер попали также две компании и один танкер, которые в феврале и марте этого года перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу.

"Куба продолжает получать выгоду от нелегитимного режима Николаса Мадуро и поддерживает его через схемы "нефть для репрессий". Соединенные Штаты остаются приверженными переходу к демократии в Венесуэле и к привлечению кубинского режима к ответственности за его непосредственное участие в кризисе в Венесуэле", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, США впервые ввели санкции против PDVSA 28 января. Согласно этим ограничениям, Венесуэла может продавать нефть на американском рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у руководства страны во главе с Мадуро нет.

Венесуэла была четвертым по величине поставщиком нефти в США. Импорт венесуэльской нефти в США достигали 500 тысяч баррелей в сутки.

PDVSA - полностью государственная компания. Ее доходы составляют значительную часть поступлений в бюджет Венесуэлы.


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