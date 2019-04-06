Украинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млн
Украинский стартап в сфере финансовых технологий GEO Protocol привлек посевные инвестиции от нью-йоркской инвестиционной компании CoinFund, специализирующейся на криптоактивах. Сумма сделки не разглашается, однако как сообщили
Переговоры с инвестором велись еще с июля 2018 года (тогда и была сделана оценка), но сделку закрыли только сейчас. За эти полгода стартап сильно вырос — завершил разработку беты и вдвое увеличил число сотрудников.
GEO – это универсальный протокол с открытым исходным кодом, который позволяет создавать и обеспечивать функциональную совместимость различных сетей передачи ценности легким, экономичным и масштабируемым способом, объединяя миры блокчейна и традиционных финансов.
«Проще говоря, GEO Protocol позволяет создать универсальную экосистему для передачи стоимости, включая глобальные трансграничные платежи, b2c-коммерцию, микроплатежи для IoT, и прочее», – поясняют в стартапе.
Проект основан в 2013 году Максимом Демьяном и Дмитрием Чижевским, однако на то время он представлял собой только идею. К разработке технологии приступили в 2015 году.
«Инвестиции CoinFund позволят нам завершить разработку начальных компонентов технологии и воплотить в жизнь потенциальные варианты ее использования, которые ускорят рост сети», – пояснил СЕО GEO Protocol Максим Демьян.
«Мы поддерживаем GEO, потому что уверены в способности команды создать ценную технологическую платформу, которая демократизирует и упростит обмен ценностями для всех, революционизирует глобальный рынок платежей и, в конечном счете, расширит доступность финансовых услуг для многих людей по всему миру», – прокомментировал соучредитель CoinFund Алекс Булкин.
CoinFund – инвестиционная и исследовательская компания, специализирующаяся на криптоактивах, основанная в 2015 году в Бруклине, Нью-Йорк, при поддержке партнеров из Venrock.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
06.04.2019 04:57