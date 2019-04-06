Украинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млн

Украинский стартап в сфере финансовых технологий GEO Protocol привлек посевные инвестиции от нью-йоркской инвестиционной компании CoinFund, специализирующейся на криптоактивах. Сумма сделки не разглашается, однако как сообщили AIN.UA, стартап оценили в $4 млн.

Переговоры с инвестором велись еще с июля 2018 года (тогда и была сделана оценка), но сделку закрыли только сейчас. За эти полгода стартап сильно вырос — завершил разработку беты и вдвое увеличил число сотрудников.

GEO – это универсальный протокол с открытым исходным кодом, который позволяет создавать и обеспечивать функциональную совместимость различных сетей передачи ценности легким, экономичным и масштабируемым способом, объединяя миры блокчейна и традиционных финансов.

«Проще говоря, GEO Protocol позволяет создать универсальную экосистему для передачи стоимости, включая глобальные трансграничные платежи, b2c-коммерцию, микроплатежи для IoT, и прочее», – поясняют в стартапе.

Украинский стартап GEO Protocol привлек посевные инвестиции от бруклинского фонда с оценкой в $4 млн

Проект основан в 2013 году Максимом Демьяном и Дмитрием Чижевским, однако на то время он представлял собой только идею. К разработке технологии приступили в 2015 году.

«Инвестиции CoinFund позволят нам завершить разработку начальных компонентов технологии и воплотить в жизнь потенциальные варианты ее использования, которые ускорят рост сети», – пояснил СЕО GEO Protocol Максим Демьян.

«Мы поддерживаем GEO, потому что уверены в способности команды создать ценную технологическую платформу, которая демократизирует и упростит обмен ценностями для всех, революционизирует глобальный рынок платежей и, в конечном счете, расширит доступность финансовых услуг для многих людей по всему миру», – прокомментировал соучредитель CoinFund Алекс Булкин.

CoinFund – инвестиционная и исследовательская компания, специализирующаяся на криптоактивах, основанная в 2015 году в Бруклине, Нью-Йорк, при поддержке партнеров из Venrock.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Американское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business InubatorsАмериканское госагентсво USAID запускает в Украине два бизнес-инкубатора — EO Business Inubators
Венгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 годаВенгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 года
Intel уволила сотни IT-администраторовIntel уволила сотни IT-администраторов
Операторы системы распределения обязаны отключить предприятие от электроэнергии по заявке "Укринтерэнерго", - МинэнергоугляОператоры системы распределения обязаны отключить предприятие от электроэнергии по заявке "Укринтерэнерго", - Минэнергоугля
"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская PerionУкраинский ИИ-стартап Captain Growth за $3,75 млн купила израильская Perion
"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты"Нафтогаз" привлек страховую квоту $1 млрд на китайские кредиты
Ajax Systems привлек $10 млн от Horizon CapitalAjax Systems привлек $10 млн от Horizon Capital
Украинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривнойУкраинский банк впервые провел с клиентом валютный своп с гривной
40% европейских ИИ-стартапов не связаны с искусственным интеллектом40% европейских ИИ-стартапов не связаны с искусственным интеллектом
Бюджет Пенсионного фонда достиг почти 400 млрд гривенБюджет Пенсионного фонда достиг почти 400 млрд гривен
Verily Life Sciencies, «дочка» Alphabet, привлекла $1 млрд инвестицийVerily Life Sciencies, «дочка» Alphabet, привлекла $1 млрд инвестиций
Китайская платежная система UnionPay выходит на украинский рынокКитайская платежная система UnionPay выходит на украинский рынок
Крупная платежная система может выйти на украинский рынокКрупная платежная система может выйти на украинский рынок
Украинский бизнес прогнозирует девальвацию гривны: что будет с ценамиУкраинский бизнес прогнозирует девальвацию гривны: что будет с ценами
Последние новости
Подгружаем последние новости