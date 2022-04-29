Украина получит дополнительно грант на 495 млн евро из Целевого фонда Всемирного банка

Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

“Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения в Соглашение о гранте, который будет предоставлен Украине из Целевого фонда Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления”, – говорится в сообщении.

В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.

Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.

Отметим, что Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, Сергей Марченко подписал с Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на политику развития в области экономического обновления.