Деньги направят в поддержку вынужденных переселенцев.
Украина получит дополнительно грант на 495 млн евро из Целевого фонда Всемирного банка
Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
“Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения в Соглашение о гранте, который будет предоставлен Украине из Целевого фонда Всемирного банка в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления”, – говорится в сообщении.
В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные гранты (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.
Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.
Отметим, что Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки.
Напомним, Сергей Марченко подписал с Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на политику развития в области экономического обновления.