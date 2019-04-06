Глава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандала
Главный шведский банк потерял второго топ-менеджера за неделю
Глава совета директоров Swedbank Ларс Идермарк ушел в отставку вслед за президентом и CEO банка Биргитте Боннесен.
Об этом говорится на сайте банка.
Свою отставку Идермарк объяснил тем, что он занимает пост CEO в другой шведской компании S?dra. По его мнению, скандал вокруг Swedbank и чрезмерное внимание СМИ мешают его работе.
Идермарк покинул свой пост немедленно. Его заменит нынешняя вице-председатель Ульрика Франке.
Напомним, шведское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями ведет отдельное расследование в отношении причастности представителей Swedbank к совершению преступлений, связанных с использованием инсайдерской информации, и мошенничества.
20 февраля телеканал SVT сообщил, что Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4,2 млрд) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.