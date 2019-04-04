Суд Токио снова арестовал экс-главу Nissan Карлоса Гона
65-летнего топ-менеджера подозревают в хищении средств компании в 2012-2018 годах.
Бывший глава автоконцернов Nissan и Renault Карлос Гон, который после 3,5-месячного ареста был освобожден под залог в начале марта, вновь взят под стражу. Прокуратура Токио снова выдала ордер на арест 65-летнего топ-менеджера.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на японские СМИ.
Отмечается, что прокуратура расследует новые обвинения в адрес Гона - речь идет о предполагаемом хищении средств Nissan в 2012-2018 годах. Деньги корпорации были потрачены на частную яхту и инвестиции в фирму сына Карлоса Гона. Кроме того, экс-главу Nissan обвиняют в том, что он перевел в концерн свои личные инвестиционные потери.
После задержания представители Карлоса Гона опубликовали его заявление, в котором он называет свой арест "возмутительным и произвольным". Гон обвинил ответственных лиц в Nissan в том, что они пытаются заставить его "замолчать".
"Я не сломаюсь", - заявил бывший глава концерна.
Напомним, 5 марта суд в Токио освободил экс-главу Nissan Карлоса Гона под залог. Гон и представительный директор Nissan Грэг Келли были арестованы в Токио 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Согласно материалам внутреннего расследования, оба на протяжении многих лет занижали свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовали активы Nissan в личных целях. По данным следствия, Гон с 2011 года скрыл от декларирования 10 млрд иен (в пересчете - 79 млн евро).
Бразилец Гон - один из немногих иностранных топ-менеджеров в Японии. Он начинал свою карьеру в Michelin во Франции, потом перешел в Renault. В 1999 году присоединился к Nissan, когда тот был куплен французским производителем, а в 2001 году стал гендиректоров и спас Nissan от банкротства. Гон также занимает руководящие должности в Renault и Mitsubishi Motors.
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04.04.2019 17:19