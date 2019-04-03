Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов подал кассационную жалобу.

Суд отменил ликвидацию банка
Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик"
Фото: xcitybank.com.ua

Шестой апелляционный административный суд 28 марта оставил без удовлетворения жалобу Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на решение Окружного админсуда т 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации банка "Хрещатик".

Об этом сообщает "Финклуб".

В Фонде заявили, что для сохранения активов банка и предотвращения потери их стоимости, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий ликвидатора банка "Хрещатик" Марины Славкиной до наступления одного из двух обстоятельств: а) принятие Кассационным административным судом в составе Верховного Суда окончательного решения по делу № 826/3021/18; или б) согласования Национальным банком новых руководителей банка и выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности банку "Хрещатик".

Учитывая ситуацию, что сложилась, Фонд принял решение также приостановить выплаты вкладчикам банка "Хрещатик" гарантированной суммы возмещения. Ранее Верховный суд подтвердил бездеятельность НБУ при банкротстве "Хрещатика".

Отмечается также, что ФГВФЛ подал кассационную жалобу на судебное решение, которым кредиторов банка лишили возможности получить причитающиеся им выплаты.

Напомним, банк "Хрещатик" отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению ФГВФЛ регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Окружной административный суд Киева 28 февраля 2017 года признал противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка. Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу. Но 20 декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба НБУ оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции - без изменений. Регулятор обратился в Высший суд Украины за пересмотром решения, но и здесь получил отказ.


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