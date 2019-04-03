В 2018 году аграрии собрали 132,9 тыс. тонн ягод

За последние 4 года экспорт ягод увеличился в 5 раз.

В 2018 году аграрии собрали 132,9 тыс. тонн ягод
Фото: www.bashvest.ru

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что украинские аграрии вырастили и собрали 132,9 тыс. тонн ягод в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"По результатам 2018 года в Украине произведено 132,9 тыс. тонн ягод во всех категориях хозяйств, из которых только 15,3 тыс. тонн - на сельскохозяйственных предприятиях", - сказано в нем.

Наибольшую долю собранных ягод составляет земляника, которой выращено 62,3 тыс. тонн, далее идет малина - 35,6 тыс. тонн и смородина - 29,6 тыс. тонн.

«За последние четыре года экспорт увеличился почти в пять раз, а именно с 4,5 тыс. Тонн до 23,5 тыс. Тонн. Украинские свежие ягоды экспортируются в Беларуси, Польши, Молдовы, Великобритании и Нидерландов, а крупнейшими потребителями замороженных ягод стали страны ЕС », - отметила временно исполняющая обязанности министра агрополитики Ольга Трофимцева.

Также, по ее словам, по результатам 2018 года валовой сбор украинских органических ягод составил более 3,3 тыс. тонн.

Общая площадь земель, которая находится под производством органических ягод в Украине, составляет 737,82 га.

На данный момент зарегистрировано более 90 производителей органических ягод, около 20 экспортеров органических ягод и 8 экспортеров культивируемых ягод (малина и земляника).

Напомним, 6 февраля 2019 года Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка. Он возглавлял министерство с 2016 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Фонд энергоэффективности начал финансирование первых 15 проектовФонд энергоэффективности начал финансирование первых 15 проектов
Польские фирмы в 2018 году отправили за границу около 23 тысяч украинцевПольские фирмы в 2018 году отправили за границу около 23 тысяч украинцев
Венгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 годаВенгрия надеется начать импорт азербайджанского газа с 2021 года
Intel уволила сотни IT-администраторовIntel уволила сотни IT-администраторов
Операторы системы распределения обязаны отключить предприятие от электроэнергии по заявке "Укринтерэнерго", - МинэнергоугляОператоры системы распределения обязаны отключить предприятие от электроэнергии по заявке "Укринтерэнерго", - Минэнергоугля
Блок рекламы


Похожие новости
Технологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 годТехнологические Apple или Google — не самые прибыльные. Нефтяная Saudi Aramco заработала $111 млрд за 2018 год
Huawei заработала более $100 миллиардов за 2018 годHuawei заработала более $100 миллиардов за 2018 год
Польские фирмы в 2018 году отправили за границу около 23 тысяч украинцевПольские фирмы в 2018 году отправили за границу около 23 тысяч украинцев
НБУ обнародовал график погашения внешнего долга в 2019 годуНБУ обнародовал график погашения внешнего долга в 2019 году
Одессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателяОдессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателя
"Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% - до 449 млн грн"Дарница" в 2018 году увеличила чистую прибыль на 31% - до 449 млн грн
В Винницкой области полиция изъяла у пенсионерки более тонны поддельного элитного алкоголяВ Винницкой области полиция изъяла у пенсионерки более тонны поддельного элитного алкоголя
Нацбанк в три раза увеличил продажи памятных монет в 2018 годуНацбанк в три раза увеличил продажи памятных монет в 2018 году
Украинские банки в 2018 году получили рекордную прибыльУкраинские банки в 2018 году получили рекордную прибыль
Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границуВенесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу
Последние новости
Подгружаем последние новости