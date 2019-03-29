Кабмин сократил срок получения адреса готового построенного объекта с 30 до 5 дней

Готовые объекты недвижимости будут получать адрес намного быстрее.

Кабмин сократил срок получения адреса готового построенного объекта с 30 до 5 дней
Фото: Макс Левин

Кабинет Министров сократил срок получения адреса готового объекта строительства с 30 до 5 дней. Об этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Отныне станет единым и простым порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества. До этого не было четкой процедуры предоставления адресов готовым объектам строительства. Этим занимались органы местной власти по своему усмотрению. Сроки получения адреса в среднем составляли около 30 дней. Новым порядком мы сможем не только исключить любые злоупотребления, преднамеренные затягивания и коррупционные проявления в строительстве, но и значительно упростить процедуру и сократить сроки на получение адреса до 5 дней", - цитируются в сообщении слова замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Кроме этого, правительство упростило процедуру регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации. Теперь это можно будет сделать в онлайн-кабинете за 1 день вместо 10-ти.

Такие изменения могут позитивно повлиять на инвестиции в строительство и строительстве и положительно отразиться на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по показателю «Получение разрешений на строительство».

Напомним, в 2017 году Кабмин упростил условия ведениястроительного бизнеса и уменьшил число злоупотреблений в выдаче разрешительных документов.


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