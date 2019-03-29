Суд постановил взыскать с облгаза Фирташа более 500 миллионов в пользу "Нафтогаза"
Облгазы задолжали около 35 млрд грн.
28 марта Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение взыскать с "Днепрогаза", входящего в группу РГК Дмитрия Фирташа, в пользу Укртрансгаза почти 548 миллионов гривен долга за услуги балансировки.
Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
По его словам, по состоянию на 1 марта облгазы задолжали "Укртрансгазу" за балансировку около 35 млрд грн.
"Нафтогаз не собирается закрывать на это глаза. Мы отстаиваем свои интересы всеми законными способами", — подчеркнул Коболев. Также он уверен, что впереди еще не одно такое решение.
Напомним, с 11 марта 2019 года Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) начала внеплановые проверки облгазов. Это случилось из-за того, что осенью 2018 года многие из осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Проверки будут длиться до середины апреля.
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29.03.2019 10:59