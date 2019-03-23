НБУ обнародовал график погашения внешнего долга в 2019 году

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 января 2019 года.

Согласно данным Нацбанка, объем платежей по валовому внешнему долгу Украины в 2019 году составит $15,655 млрд. Речь идет о $11,951 млрд в счет погашения долга и $3,703 млрд в счет его обслуживания.

В 2019 году правительство Украины должно погасить 5,017 млрд долларов долгов, НБУ - 843 млн долларов. Кроме того, долговые платежи банков составят 1,828 млрд долларов, корпораций – $6,401 млрд, возврат прямых инвестиций (межфирмовый долг) - $1,568 млрд.

Наибольшие выплаты запланированы в первом квартале года - 5,609 млрд долларов, во втором квартале они составят 3,608 млрд долл, в третьем - 3,919 млрд долларов и в четвертом - 2,519 млрд долларов.

Платежи в пользу МВФ составят 1,945 млрд долларов, в том числе $600 млн в I квартале, $601 млн - во II квартале, $657 млн - в III квартале, $87 млн - в IV квартале.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20,22 млрд долларов (в эквиваленте).

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен, или 14,2 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.