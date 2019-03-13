Apple официально проведёт презентацию 25 марта

Apple официально подтвердила, что 25 марта проведет мероприятие, на котором представит свои новые продукты. Компания не раскрывает подробностей о том, что именно будет представлено.

Apple Store

В приглашениях, разосланных журналистам, никакой подробной информации нет, лишь надпись «Время показа». Это не первый случай, когда Apple использует данный слоган для своего мероприятия. Впервые компания использовала его для мероприятия в сентябре 2006 года, где было объявлено о возможности приобретать фильмы на iTunes.

Собственный видеосервис Apple

Судя по слогану и предыдущим слухам, 25 марта состоится анонс нового видеосервиса Apple, который будет конкурировать с Netflix. Платформа будет содержать оригинальный контент от Apple, а также каналы с телешоу и фильмы от других создателей контента.

Apple

25 марта состоится лишь анонс, а заработает служба только спустя несколько месяцев. Согласно слухам, ежемесячная подписка на видеосервис составит $15.

Подписка на Apple News

Наряду с телевизионным сервисом, Apple также собирается сделать платную подписку на сервис Apple News. Пользователи получат неограниченный доступ к материалам, в том числе платному контенту, крупнейших новостных агентств и интернет-изданий США (The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, The Financial Times и пр.) Стоимость подписки, ежемесячно, составит $10.

Apple news

Мероприятие Apple, назначенное на 25 марта, будет проходить в театре Стива Джобса (Steve Jobs Theatre) в кампусе Apple Park. Помимо новых сервисов, предполагается, что производитель представит новые планшеты iPad Mini 5 и iPad, беспроводные наушники AirPods 2 и зарядный коврик AirPower.




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