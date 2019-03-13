ПриватБанк предупреждает о мошеннических "призовых опросах" в соцсетях

Злоумышленники получают доступ к личным финансовым данным и списывают деньги с карточек.

ПриватБанк предупреждает о мошеннических "призовых опросах" в соцсетях
ПриватБанк призывает не участвовать в "призовых опросах" в соцсетях

ПриватБанк предупреждает своих клиентов о новом виде мошенничества "призовые опросы" в соцсетях и на мошеннических сайтах.

Об этом сообщается на сайте банка.

Под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным их участников и списывают деньги с карточек

В пресс-службе банка подчеркнули, что не организовывали и не проводили в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов.

"Если вы получили предложение об участии в «призовом» опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги через «комиссию» за выигрыш, но и дадите мошенникам использовать данные карточек", - отмечается в сообщении.

Служба безопасности банка принимает необходимые меры для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт.

Напомним, в прошлом году бывший банкир выставил на продажу персональные данные полмиллиона клиентов.


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