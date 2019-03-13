Корпус завода "Арсенал" продали под застройку

Здание расположено в центре Киева на земельном участке площадью 1,36 га.

Корпус №4 завода "Арсенал" в центре Киева продали под застройку за 563,7 млн гривен. Площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м, площадь земельного участка - 1,3633 га.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "СЕТАМ" (OpenMarket).

Фото: google.com.ua/maps

Объект находился на рынке с конца 2017 года. Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки, говорил тогда генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Первоначальная цена лота составляла 561 млн грн.

Корпус находится по адресу Московская, 8, но физически он расположен вдоль Кловского спуска. Продавцом здания был Укргазбанк.

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