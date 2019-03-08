В Винницкой области полиция изъяла у пенсионерки более тонны поддельного элитного алкоголя

В Винницкой области полиция обнаружила у жительницы села Кременное более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и реализации алкогольных напитков на территории домовладения 80-летней жительницы района правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя. Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров", - рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковський.

По словам женщины, помещения, где изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям.

Фото: npu.gov.ua

На месте происшествия правоохранители проводят ледственные действия, устанавливают лиц, которые снимали жилье у пенсионерки.

Открыто дело по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранене на блокпосту в Херсонской области полицейские изъяли контрабандную водку.