В Винницкой области полиция изъяла у пенсионерки более тонны поддельного элитного алкоголя
Женщина утверждает, что сдавала жилье местным жителям.
В Винницкой области полиция обнаружила у жительницы села Кременное более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного.
Об этом сообщается на сайте полиции.
"Во время проведения профилактических мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и реализации алкогольных напитков на территории домовладения 80-летней жительницы района правоохранители обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя. Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров", - рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Валерий Жучковський.
По словам женщины, помещения, где изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям.
На месте происшествия правоохранители проводят ледственные действия, устанавливают лиц, которые снимали жилье у пенсионерки.
Открыто дело по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Напомним, ранене на блокпосту в Херсонской области полицейские изъяли контрабандную водку.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.