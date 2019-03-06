В польских банкоматах ввели сервис на украинском языке

Обслуживание на украинском доступно также в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт.

Сеть Euronet в Польше , которая имеет 8 тысяч банкоматов и платоматов по всей стране, с марта вводит меню с возможностью выбора украинского языка. Ранее обслуживание велось только на польском, английском и немецком языках, сообщает Польское радио.

Euronet решил сделать такой шаг в связи с большим количеством граждан Украины, которые приезжают в Польшу .

"Мы хотим разрешить украинским гражданам, которые живут и работают в Польше , иметь беспроблемное и удобное использование наших сетевых комплексов", - отметил представитель Euronet в Польше Роберт Мидура.

Банкоматы и платоматы сети Euronet расположены в торговых центрах, АЗС, в ресторанах, на вокзалах, аэропортах и в отделениях банков.

Обслуживание на украинском языке доступно также в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт в Варшаве, Познани, Лудзе, Люблине и во Вроцлаве.