В польских банкоматах ввели сервис на украинском языке

Обслуживание на украинском доступно также в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт.

В польских банкоматах ввели сервис на украинском языке
Фото: polradio.pl

Сеть Euronet в Польше, которая имеет 8 тысяч банкоматов и платоматов по всей стране, с марта вводит меню с возможностью выбора украинского языка. Ранее обслуживание велось только на польском, английском и немецком языках, сообщает Польское радио.

Euronet решил сделать такой шаг в связи с большим количеством граждан Украины, которые приезжают в Польшу.

"Мы хотим разрешить украинским гражданам, которые живут и работают в Польше, иметь беспроблемное и удобное использование наших сетевых комплексов", - отметил представитель Euronet в Польше Роберт Мидура.

Банкоматы и платоматы сети Euronet расположены в торговых центрах, АЗС, в ресторанах, на вокзалах, аэропортах и в отделениях банков.

Обслуживание на украинском языке доступно также в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт в Варшаве, Познани, Лудзе, Люблине и во Вроцлаве.


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