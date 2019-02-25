Одесские таможенники не дали вывезти из страны серебряный ?рубль Павла I

Одесские таможенники помешали вывозу старинной монеты стоимостью более 1,2 млн гривен - серебряный рубль, датированный 1796 годом, пытался вывезти из Украины гражданин Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Фейсбуке.

Отмечается, что из Одессы в Кишинев на автомобиле следовал гражданин Молдовы. На пункте пропуска "Паланка" во время погранконтроля среди его личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете обнаружили значительное количество монет россыпью.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности. Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом «1 рубль» 1796 года в хорошем состоянии. Это так называемый 1 рубль (рубль) Павла I с пробного тиража. Масса монеты - 24 грамм, диаметр - 39 мм", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был произведен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце в 1796 году в обращение был выпущен 1 серебряный рубль, отчеканенный с другого штемпеля.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"Именно незначительный тираж значительно увеличивает ценность обнаруженной монеты, которая на нумизматическом рынке имеет высокую цену - примерно 45 тыс. долларов. США ", - отметили в ГФС.

В отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины больше 100 монет времен Речи Посполитой.