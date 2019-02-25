Одесские таможенники не дали вывезти из страны серебряный рубль Павла I
Монету стоимостью более 1,2 млн гривен пытался вывезти из страны гражданин Молдовы.
Одесские таможенники помешали вывозу старинной монеты стоимостью более 1,2 млн гривен - серебряный рубль, датированный 1796 годом, пытался вывезти из Украины гражданин Молдовы.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Фейсбуке.
Отмечается, что из Одессы в Кишинев на автомобиле следовал гражданин Молдовы. На пункте пропуска "Паланка" во время погранконтроля среди его личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете обнаружили значительное количество монет россыпью.
"При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности. Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом «1 рубль» 1796 года в хорошем состоянии. Это так называемый 1 рубль (рубль) Павла I с пробного тиража. Масса монеты - 24 грамм, диаметр - 39 мм", - говорится в сообщении.
Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был произведен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце в 1796 году в обращение был выпущен 1 серебряный рубль, отчеканенный с другого штемпеля.
"Именно незначительный тираж значительно увеличивает ценность обнаруженной монеты, которая на нумизматическом рынке имеет высокую цену - примерно 45 тыс. долларов. США", - отметили в ГФС.
В отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины больше 100 монет времен Речи Посполитой.
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25.02.2019 17:39