Одесские таможенники не дали вывезти из страны серебряный рубль Павла I

Монету стоимостью более 1,2 млн гривен пытался вывезти из страны гражданин Молдовы.

Одесские таможенники не дали вывезти из страны серебряный ?рубль Павла I
Серебряный ?рубль Павла I
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Одесские таможенники помешали вывозу старинной монеты стоимостью более 1,2 млн гривен - серебряный рубль, датированный 1796 годом, пытался вывезти из Украины гражданин Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Фейсбуке.

Отмечается, что из Одессы в Кишинев на автомобиле следовал гражданин Молдовы. На пункте пропуска "Паланка" во время погранконтроля среди его личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете обнаружили значительное количество монет россыпью.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности. Но среди них таможенники нашли серебряную монету номиналом «1 рубль» 1796 года в хорошем состоянии. Это так называемый 1 рубль (рубль) Павла I с пробного тиража. Масса монеты - 24 грамм, диаметр - 39 мм", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Как утверждают эксперты, история возникновения первого серебряного рубля при императоре Павле I началась в ноябре 1796 года, когда на Санкт-Петербургском монетном двора был произведен штемпель для серебряного рубля. Но дизайн монеты, представленной пробным тиражом, не понравился императору. Поэтому в конце в 1796 году в обращение был выпущен 1 серебряный рубль, отчеканенный с другого штемпеля.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"Именно незначительный тираж значительно увеличивает ценность обнаруженной монеты, которая на нумизматическом рынке имеет высокую цену - примерно 45 тыс. долларов. США", - отметили в ГФС.

В отношении гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины больше 100 монет времен Речи Посполитой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske BankЕвросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank
Фонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимостиФонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимости
Украина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного ДонбассаУкраина за 4 года выплатила около 80 млрд гривен пенсий жителям оккупированного Донбасса
Убытки TSMC после химического загрязнения на производстве оценены в $550 млнУбытки TSMC после химического загрязнения на производстве оценены в $550 млн
Приватбанк поменял руководителя IT-направленияПриватбанк поменял руководителя IT-направления
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривенВ Киеве мать с дочерью продали "липовых" турпутевок на 2 млн гривен
ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривенТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен
Китайская Fujian Jinhua просит госорганы США удалить её из санкционного спискаКитайская Fujian Jinhua просит госорганы США удалить её из санкционного списка
Украинец пытался вывезти в Польшу крупную партию старинных монетУкраинец пытался вывезти в Польшу крупную партию старинных монет
Украинцы в декабре купили у банков валюты на $110,1 млн больше, чем продалиУкраинцы в декабре купили у банков валюты на $110,1 млн больше, чем продали
Япония ввела налог на выезд из страныЯпония ввела налог на выезд из страны
Обанкротившийся судостроительный завод "Океан" продали за 122 млн гривенОбанкротившийся судостроительный завод "Океан" продали за 122 млн гривен
Оккупационные власти Крыма продали санаторий "Ливадия" спонсору боевиков МалофеевуОккупационные власти Крыма продали санаторий "Ливадия" спонсору боевиков Малофееву
Картину 81-летнего британского художника Дэвида Хокни продали за рекордные $90,3 млнКартину 81-летнего британского художника Дэвида Хокни продали за рекордные $90,3 млн
Французы продали "АХА Страхование" канадской FairfaxФранцузы продали "АХА Страхование" канадской Fairfax
Последние новости
Подгружаем последние новости