В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод белорусской компании
Охранника связали и подожгли оборудование зажигательной смесью.
В городе Новый Буг Николаевской области сегодня ночью пытались сжечь асфальтный завод. Об этом говорится на сайте областной полиции.
Около 5:25 охранник предприятия сообщил полицейским, что неизвестные проникли на территорию предприятия и совершили поджог. Известно, что злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, а когда тот потерял сознание, связали его веревкой, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью.
Освободившись, избитый охранник вызвал полицию и спасателей. Пожар ликвидировали сотрудники ГосЧС.
По данному факту следователи Новобугского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
По данным местного издания "Преступности.НЕТ", речь идет о заводе, который построила белорусская фирма ОАО "Строительно-монтажный трест №8".
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22.02.2019 14:56