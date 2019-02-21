Swedbank подозревают в отмывании миллиардов евро, в том числе из РоSSии

Денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон.

Шведский банк Swedbank подозревают в систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на шведскую корпорацию телерадиовещания SVT.

Как сообщили в передаче Uppdrag Granskning, денежный поток между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank составлял не менее 40 млрд шведских крон (5,8 млрд евро). Среди них есть перечисления от фирм, которые засветились в громких скандалах: роSSийском "деле Сергея Магнитского" и истории об азербайджанской отмывочной, с помощью которой отмывались богатства, незаконно полученные элитой Азербайджана.

По данным SVT, денежные переводы, в ходе которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 годов.

В расследовании участвовал латвийский центр Re:Baltica, который убедился, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у надзирающих учреждений и банка.

У эстонской газеты Postimees имеются данные о связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. Суммы сделок, связанных с их расчетными счетами, превышают миллионы, а временами десятки миллионов долларов.

Сведения о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан, заявил руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

Путниньш сообщил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это "дело прошлого".

"КРФК уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны", - отметил он.

Напомним, Swedbank заявил, что окончательно уходит из Украины в январе 2013 года.