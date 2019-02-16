"РЖД" просит снять запрет на ввоз в РоSSию двигателей украинского производства
Двигатели попали под санкции в связи с военной агрессией на Донбассе и в Крыму.
ОАО "РоSSийские железные дороги" просит Министерство экономики РФ отменить запрет на ввоз украинских двигателей. Об этом сообщает издание "Belprauda.org", публикуя копию письма "РЖД" к ведомству.
Согласно постановлению правительства РФ, в РоSSийскую Федерацию запретили ввоз украинских электрических двигателей и генераторов, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей.
Аналоги этих двигателей "прозводятся в РоSSии, но в недостаточном объеме", из-за чего пострадала программа приобретения тягового подвижного состава, рассчитанная до 2025 года. Указано, что именно эта программа представляет собой единственную возможность роSSийской системе железнодорожных перевозок избежать коллапса.
"РЖД" просит Минэкономики увеличить производство двигателей или же "отменить меры, запрещающие из предприятий Украины ввоз в РоSSийскую Федерацию вышеописанных агрегатов".
Напомним, в 2015 году в Минобороны РоSSии сообщали, что РЖД заплатит 500 млн рублей за железную дорогу в обход Украины.
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Финансы
16.02.2019 01:42