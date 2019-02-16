"РЖД" просит снять запрет на ввоз в РоSSию двигателей украинского производства

Двигатели попали под санкции в связи с военной агрессией на Донбассе и в Крыму.

ОАО "РоSSийские железные дороги" просит Министерство экономики РФ отменить запрет на ввоз украинских двигателей. Об этом сообщает издание "Belprauda.org", публикуя копию письма "РЖД" к ведомству.

Согласно постановлению правительства РФ, в РоSSийскую Федерацию запретили ввоз украинских электрических двигателей и генераторов, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей.

Копия письма РЖД в Минэкономики РФ
Фото: belprauda.org
Копия письма РЖД в Минэкономики РФ
Копия письма РЖД в Минэкономики РФ
Фото: belprauda.org
Копия письма РЖД в Минэкономики РФ

Аналоги этих двигателей "прозводятся в РоSSии, но в недостаточном объеме", из-за чего пострадала программа приобретения тягового подвижного состава, рассчитанная до 2025 года. Указано, что именно эта программа представляет собой единственную возможность роSSийской системе железнодорожных перевозок избежать коллапса.

"РЖД" просит Минэкономики увеличить производство двигателей или же "отменить меры, запрещающие из предприятий Украины ввоз в РоSSийскую Федерацию вышеописанных агрегатов".

Напомним, в 2015 году в Минобороны РоSSии сообщали, что РЖД заплатит 500 млн рублей за железную дорогу в обход Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в НиколаевеКорейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве
Верховный Суд признал незаконной ликвидацию ЗлатобанкаВерховный Суд признал незаконной ликвидацию Златобанка
НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"
Херсонский арбуз решили запатентоватьХерсонский арбуз решили запатентовать
ЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-ОдессаЕИБ может выделить деньги на реконструкцию трассы Киев-Одесса
Блок рекламы


Похожие новости
В Винницкой области СБУ предотвратила продажу за границу 4 авиадвигателейВ Винницкой области СБУ предотвратила продажу за границу 4 авиадвигателей
Китайская Fujian Jinhua просит госорганы США удалить её из санкционного спискаКитайская Fujian Jinhua просит госорганы США удалить её из санкционного списка
Коболев оценил себестоимость украинского газа в 250 долларовКоболев оценил себестоимость украинского газа в 250 долларов
Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топливаWеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
MasterCard запретит автоматическую платную подписку после пробной покупкиMasterCard запретит автоматическую платную подписку после пробной покупки
Жители Конотопа перегоняли автоомыватель для производства алкоголяЖители Конотопа перегоняли автоомыватель для производства алкоголя
Фюрер РФ на полгода продлил запрет на транзитные перевозки из Украины в Казахстан и КыргызстанФюрер РФ на полгода продлил запрет на транзитные перевозки из Украины в Казахстан и Кыргызстан
РоSSия запретила ввоз ряда украинских товаровРоSSия запретила ввоз ряда украинских товаров
Китай снял запрет на ввоз продукции украинского птицеводстваКитай снял запрет на ввоз продукции украинского птицеводства
Министерство информполитики выделило "Дням украинского кино" 15 млн грнМинистерство информполитики выделило "Дням украинского кино" 15 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости