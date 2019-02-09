Эксперимент по выплате €560 евро базового дохода в месяц не повысил трудовую занятость

Эксперимент длился два года.

Эксперимент по выплате €560 евро базового дохода в месяц не повысил трудовую занятость

Эксперимент по получению базового дохода - безусловной выплаты, которая заменяла пособие по безработице, но выплачивалась даже работающим гражданам - не помог улучшить трудоустроенность среди участников, пишет Yle.

Эксперимент начался в Финляндии 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018 года. В течение этого времени 2 тысячи участников, которые были выбраны по жребию, получали €560 в месяц. На другие социальные пособия базовый доход не влиял.

Доход выплачивался вне зависимости от того, искали ли участники эксперимента работу или нет.

Целью эксперимента было выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере €560 к поиску работы.

По истечению двухлетнего экспериментального периода социальные службы получили предварительные результаты по первому году. Участники эксперимента, получавшие базовый доход, сообщили о том, что чувствовали себя лучше и уверенней, нежели участники контрольной группы. При этом оказалось, что участники эксперимента в течение первого года трудоустраивались не лучше и не хуже людей из контрольной группы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границуВенесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу
СБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службыСБУ задержала иностранца при даче €26 тыс. взятки сотруднику службы
SoftBank избавилась от всех акций NVIDIASoftBank избавилась от всех акций NVIDIA
МФК начала подготовку к покупке доли в УкргазбанкеМФК начала подготовку к покупке доли в Укргазбанке
Apple согласилась выплатить Франции налоговую задолженность за 10 летApple согласилась выплатить Франции налоговую задолженность за 10 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Госбюджет за январь недовыполнен по доходам на 10,8%, - ГосказначействоГосбюджет за январь недовыполнен по доходам на 10,8%, - Госказначейство
Еврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из ПольшиЕврокомиссия начала расследование поставок испорченной говядины из Польши
ЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евроЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссиюЕврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышенную комиссию
Состояние 26 самых богатых людей в мире сравнялось с доходами беднейшей половины ЗемлиСостояние 26 самых богатых людей в мире сравнялось с доходами беднейшей половины Земли
Международные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрдМеждународные резервы Украины за месяц выросли на $3,1 млрд
Нацбанк понизил курс евро на 49 копеекНацбанк понизил курс евро на 49 копеек
Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-МедУкраина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед
РоSSия повысила цену на газ для Армении на 10%РоSSия повысила цену на газ для Армении на 10%
Moody's повысило рейтинг Украины до Caa1Moody's повысило рейтинг Украины до Caa1
Последние новости
Подгружаем последние новости