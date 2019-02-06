Кабмин одобрил выплаты субсидий наличными

Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года. Соответствующие документы опубликовало РБК-Украина.

Принятым решением предлагается с марта 2019 года внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме. Предполагается, что данная инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Также предполагается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

Напомним, с 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Однако вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта.

В течение нескольких месяцев власти определят более эффективный механизм для повсеместного внедрения.

Выдача субсидий наличными совпадает с периодом выборов президента.