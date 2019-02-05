Апелляционный суд признал незаконной аренду урочища "Бычок", отданного под застройку

Во время конфликта с застройщиком в 2016 году

Северный апелляционный суд Киева признал незаконной аренду участка в Национальном природном парке "Голосеевский", отданную под застройку. Об этом сегодня заявил активист Максим Юрьев.

"Только в апелляции была одержана победа общины над Киевсоветом и сетью "ОККО" - застройщиком урочища Бычок - части Национального природного парка "Голосеевский". Стараниями волшебной юристки-представителя Нацпарка Юлии Рыбицкой, прокурора и представителя Минэкологии приведены достаточные аргументы для принятия судебной коллегией единого верного решения - признание незаконным решение Киевсовета о заключении договора аренды участка. Поздравляю с победой Михаила Погребиського, который 4 года отстаивает интересы киевлян в этом деле", - написал Юрьев на своей странице в Фейсбуке.

В октябре 2016 года суд вернул из незаконного пользования 2,6 га земли в пределах национального природного парка "Голосеевский" в урочище Бычок на Столичном шоссе.