МФК начала подготовку к покупке доли в Укргазбанке

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка начала оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения в капитал Укргазбанка.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Раньше в рамках меморандума о взаимопонимании МФК помогала Укргазбанку в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и совершенствовании устойчивой банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.

"Это важный этап реализации основ стратегического реформирования государственного банковского сектора, разработанных Минфином совместно с международными финансовыми институтами. Вхождение IFC в капитал Укргазбанка станет мощным сигналом для международных инвесторов, и будет способствовать дальнейшему развитию банковской системы в целом", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Укргазбанк был национализирован во время кризиса 2008-2009 годов вместе с банком " Киев " и Родовид Банком. Сейчас это один из крупнейших банков Украины.

Согласно стратегии развития госбанков, которую разработал Нацбанк, Укргазбанк должен быть продан. Вхождение МФК в капитал Укргазбанка позволит повысить инвестиционную привлекательность учреждения.