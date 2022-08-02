У Гондурасі відкрили Долину Біткоїнів

Латиноамериканські ЗМІ повідомили про відкриття «Біткоїн-долини» у Гондурасі — уряд запустив проект цифрового міста у регіоні Санта-Люсія. Про це пише noworries.news.

Фото: rbc.ua

Таким чином країна приєдналася до своїх сусідів, які раніше вже запустили подібну ініціативу в Центральній Америці — «Біткоїн Біч» у Сальвадорі, «Біткоїн Лейк» у Гватемалі та «Біткоїн джунглі» в Коста-Ріці.

Нове цифрове місто знаходиться приблизно в 20 хвилинах їзди від столиці Тегусігальпи.

Стало відомо: громадяни держави та гості країни отримали можливість безперешкодно купувати та продавати товари та послуги за криптовалюти на всій території проєкту.

За його реалізацією стоїть компанія Blockchain Honduras, Coincaex (Гватемальська криптовалютна біржа), урядовці та фахівці з Технологічного університету Гондурасу та місцевого муніципалітету Санта-Люсія.

Представники держави заявили, що запуск ініціативи орієнтований на розширення використання біткоїнів та інших криптовалют туристами, а також спрямований на просування економіки Санта-Люсії за допомогою криптотуризму та заохочення місцевого бізнесу до початку прийому платежів у цифрових активах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Сальвадор має намір випустити перші у світі біткоїн-облігації та побудувати Біткоїн Сіті (Bitcoin City), мешканців якого звільнять від податків на доходи, майно та приріст капіталу.