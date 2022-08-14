В Україні відкрили ще одне модульне містечко для тих, хто втратив житло через війну

У місті Ірпінь Київської області на території санаторію «Дубки» відкрили тимчасове модульне містечко для тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій, повідомляє Мінрегіон .

Містечко складається з 88 житлових модулів, розрахованих на 352 людини. Тут є туалетні і душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), їдальні, бібліотека-навчальна зала з ноутбуками для уроків та за потреби офлайн-навчання; кардіозона, де розміщені тренажери та інше спортивне обладнання; вулична фітнес-зона; пандуси; альтанки тощо.

Утримання містечка та формування списків людей для заселення бере на себе місцева влада.

Раніше такі модульні містечка були відкриті у Львові, Бородянці, Бучі та Макарові. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, зараз планується відкриття ще низки таких містечок.

«Уряд зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях», - сказав міністр.

Також Чернишов висловив вдячність міжнародним партнерам та друзям, зокрема уряду Польщі, які надають підтримку нашим біженцям та долучаються до розміщення ВПО на території України (Польща допомогала у створенні модульного містечка в Ірпені).