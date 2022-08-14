В Україні відкрили ще одне модульне містечко для тих, хто втратив житло через війну

Це вже п’яте модульне містечко для ВПО, які наразі створюють на відносно безпечних територіях країни, інформує ZN.ua.

В Україні відкрили ще одне модульне містечко для тих, хто втратив житло через війну
© Мінрегіон

У місті Ірпінь Київської області на території санаторію «Дубки» відкрили тимчасове модульне містечко для тих, хто втратив житло внаслідок бойових дій, повідомляє Мінрегіон.

Містечко складається з 88 житлових модулів, розрахованих на 352 людини. Тут є туалетні і душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), їдальні, бібліотека-навчальна зала з ноутбуками для уроків та за потреби офлайн-навчання; кардіозона, де розміщені тренажери та інше спортивне обладнання; вулична фітнес-зона; пандуси; альтанки тощо.

Утримання містечка та формування списків людей для заселення бере на себе місцева влада.

Раніше такі модульні містечка були відкриті у Львові, Бородянці, Бучі та Макарові. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, зараз планується відкриття ще низки таких містечок.

«Уряд зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях», - сказав міністр.

Також Чернишов висловив вдячність міжнародним партнерам та друзям, зокрема уряду Польщі, які надають підтримку нашим біженцям та долучаються до розміщення ВПО на території України (Польща допомогала у створенні модульного містечка в Ірпені).


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
McDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчуванняMcDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчування
У Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фотоУ Києві оригінально анонсували відкриття McDonald's: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Відселення з квартир і зміна місця проживання: в Україні запланована реконструкція застарілого житлаВідселення з квартир і зміна місця проживання: в Україні запланована реконструкція застарілого житла
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Інфляція в Україні: НБУ не вгадало з прогнозами на липеньІнфляція в Україні: НБУ не вгадало з прогнозами на липень
Фінансова розвідка України заблокувала 3,2 млрд грн через підозри в допомозі РосіїФінансова розвідка України заблокувала 3,2 млрд грн через підозри в допомозі Росії
Ціни на квартири в Україні обрушаться: ринок житла завмираєЦіни на квартири в Україні обрушаться: ринок житла завмирає
Компанія Baykar вироблятиме в Україні безпілотні винищувачіКомпанія Baykar вироблятиме в Україні безпілотні винищувачі
Модульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житлоМодульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житло
Іпотека в Україні подешевшала: під який відсоток банки дають кредити під час війниІпотека в Україні подешевшала: під який відсоток банки дають кредити під час війни
McDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчуванняMcDonald's відновлює роботу в Україні: де відкриються ресторани швидкого харчування
Последние новости
Подгружаем последние новости