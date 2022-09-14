Уже 39 тисяч громадян Росії з 24 лютого відкрили банківські рахунки в Грузії

Найбільше оформлень було в квітні, після того, як Mastercard та Visa відмовилися працювати з банками країни-агресора, інформує ZN.ua.

З моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну 39 тисяч громадян Росії відкрили банківські рахунки в Грузії, повідомляє грузинське видання BMG.

Статистика відкриття банківських рахунків:

  • 24.02.2022 - 24.03.2022 - 7875 громадян Росії;
  • 24.03.2022 - 01.05.2022 - 10 078 громадян Росії;
  • 01.05.2022 - 31.05.2022 - 6647 громадян Росії;
  • 01.06.2022 - 30.06.2023 - 7374 громадян Росії;
  • 01.07.2022 - 31.07.2022 - 6985 громадян Росії.

За даними Національного банку Грузії (NBG), понад 34 тисячі громадян Росії вже користувалися депозитами. За даними NBG, у липні з російських комерційних банків було здійснено операцій на 1,6 млрд ларі (20.9 млрд грн), а обсяг вихідних платіжних операцій склав 346 млн ларі (4.5 млрд грн).

За даними лише офіційної статистики, у Грузії наразі перебувають без планів на виїзд найближчим часом близько 35-40 тисяч громадян Росії.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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