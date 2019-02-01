Франция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергии

ТЭО проекта будет разрабатывать французская RTE International.

Франция выделила "Укрэнерго" грант на первый в Украине накопитель энергии
Фото: ua.energy

Франция выделила Украине грант в размере €560 тысяч на создание первого в Украине накопителя энергии (energy storage).

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", которая собирается реализовать этот проект в партнерстве с французскими R?seau de Transport d’?lectricit? (RTE) и ее "дочкой" RTE International.

В ближайшие полгода RTE International будет заниматься первым этапа проекта - технико-экономическим обоснованием и техническими заданиями для дальнейших работ. На втором этапе определят стоимость батареи, создадут модель будущей системы хранения, а также дорожную карту с перечнем всех необходимых мер для осуществления совместного проекта.

Целью пилотного проекта является испытание методов балансировки солнечных и ветровых электростанций, количество которых в ОЭС Украины стремительно растет.

Рассматриваются три варианта строительства energy storage. Первый - с расположением 200 МВт в одном месте, второй - в нескольких местах с разделением на 4-5 частей, третий - с децентрализованным расположением нескольких десятков блоков малой мощностью.

Последний вариант может предусматривать размещение energy storage вдоль центральных автотранспортных магистралей (Киев-Львов-госграница, Киев-Харьков, Киев-Днепр, Киев-Одесса-госграница) параллельно с созданием сети зарядных станций для электромобилей.

Финансирование проекта планируется за счет кредитов международных финансовых организаций.

Напомним, в апреле 2018 года "Укрэнерго" заявила, что в Украине до 2025 года необходимо построить 2,5 ГВт высокоманевренных мощностей, которые предназначены для уравновешивания дневного графика нагрузки энергосистемы. Первые 500 МВт должны появиться в системе уже с 2020 года.

Это связано с активным строительством солнечных и ветряных электростанций. По оценкам экспертов, Объединенная энергосистема Украины может принять еще до 3 тыс. МВт новых мощностей СЭС и ВЭС без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре. Такая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может быть введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.

При этом объем уже выданных технический условий на присоединение новых мощностей ВИЭ к энергосистеме составляет 7426 МВт (ВЭС - 4200 МВт, СЭС - 3226 МВт)

"Укрэнерго" предлагает с целью ликвидации угрозы расбалансировки построить газопоршневые электростанции общей мощностью 2 000 МВт и 500 МВт накопителей энергии (energy storage). По данным "Укрэнерго", это позволит эксплуатировать 7 500 МВт мощности солнечных и ветровых электростанций и не ограничивать данную генерацию.


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