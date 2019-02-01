В Винницкой области СБУ предотвратила продажу за границу 4 авиадвигателей

Правоохранители в Винницкой области предотвратили продажу четырех авиационных двигателей на Ближний Восток. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

28 января сотрудники СБУ в поселке Запорожье пресекли попытку двух злоумышленников продать двигатели в одну из стран Ближнего Востока. Досудебное расследование установило, что двигатели стоимостью около 28 млн гривен были переданы на хранение Запорожской таможней субъекту хозяйственной деятельности, путем их дальнейшей незаконной реализации с перемещением через государственную границу Украины.

Проведены обыски по месту хранения двигателей, а также по месту жительства и работы причастных к совершению преступления лиц.

Один из злоумышленников задержан и сообщено ему о подозрении. Кроме того, следственным судьей Винницкого городского суда 31 января удовлетворено ходатайство следователя, задержанный взят под стражу.

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных розыскных действий по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, ранее сегодня Нацполиция сообщила, что установила личность заказчика покушения на офицера в Харькове, подозреваемый скрывается за границей.