Тарифы на холодную воду в Киеве выросли на 2 гривны

С 1 февраля 2019 года тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в Киеве выросли на 11%. Об этом сообщает пресс-служба компании "Киевводоканал".

Новые тарифы утверждены на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 25 января 2019 года.

Таким образом, для АК "Киевводоканал" с 1 февраля 2019 года установлены следующие тарифы:

- тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребителей г. Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м , из них: 10,812 грн за 1 куб. м водоснабжения и 9,564 грн за 1 куб. м водоотвода;

в размере , из них: 10,812 грн за 1 куб. м водоснабжения и 9,564 грн за 1 куб. м водоотвода; - тариф на услугу централизованного снабжения холодной водой, водоотвод (с использованием внутридомовых систем) в размере 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн), из них: 11,544 грн за 1 куб. м водоснабжения и 10,212 грн за 1 куб. м водоотвода.

Раньше тарифы составляли 18,288 грн и 19,596 грн соответственно.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине вступили в силу новые повышенные тарифы на отопление и горячую воду.