Кабмин утвердил порядок и сумму выплат на услуги муниципальной няни

В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен.

Кабинет министров утвердил порядок возмещения стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет по программе "муниципальная няня".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно принятому решению, областным и Киевской городской госадминистрациям поручено с 1 январявозмещать стоимость услуг по программе "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года. В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен.

Отмечается, что муниципальной няней может быть какое-либо физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услугу по уходу за детьми, кроме государственных и коммунальных детских садов, которое заключило договор об предоставлении услуг по уходу за ребенком до трех лет.

Компенсация будет ежемесячно перечислятся одному из родителей или опекуну.

По данным Минсоцполитики, в госбюджете на данные цели заложено 500 млн гривен.

Напомним, в мае прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал принятие Кабмином ряда решений для поддержки детей и родителей. В частности, это услуга "муниципальной няни", оплата которой с 2019 года будет частично компенсироваться из бюджета. Все женщины или мужчины, пользующиеся услугой "муниципальная няня", не будут обязаны при этом выходить на работу.