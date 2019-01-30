Кабмин утвердил порядок и сумму выплат на услуги муниципальной няни

В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен.

Кабмин утвердил порядок и сумму выплат на услуги муниципальной няни
Заседание Кабинета министров
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров утвердил порядок возмещения стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет по программе "муниципальная няня".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно принятому решению, областным и Киевской городской госадминистрациям поручено с 1 январявозмещать стоимость услуг по программе "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года. В 2019 году эта сумма составит 1626 гривен.

Отмечается, что муниципальной няней может быть какое-либо физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услугу по уходу за детьми, кроме государственных и коммунальных детских садов, которое заключило договор об предоставлении услуг по уходу за ребенком до трех лет.

Компенсация будет ежемесячно перечислятся одному из родителей или опекуну.

По данным Минсоцполитики, в госбюджете на данные цели заложено 500 млн гривен.

Напомним, в мае прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал принятие Кабмином ряда решений для поддержки детей и родителей. В частности, это услуга "муниципальной няни", оплата которой с 2019 года будет частично компенсироваться из бюджета. Все женщины или мужчины, пользующиеся услугой "муниципальная няня", не будут обязаны при этом выходить на работу.


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