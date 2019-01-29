В Киеве с поличным задержали чиновника "Укрзализныци", вымогавшего 250 тыс. гривен

Чиновника и посредника задержали в ресторане.

Чиновника и посредника задержали в ресторане с поличным
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Чиновника и посредника задержали в ресторане с поличным

В Киеве при получении взятки задержан чиновник "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Задержание произошло в понедельник, 28 января, в одном из киевских ресторанов. Сообщается, что взятку требовал сотрудник филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця". Задержан также и посредник.

Следствие установило, что чиновник требовал от предпринимателя 250 тысяч гривен взятки за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.

Задержанным лицам готовится подозрение по ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает от двух до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО "Укрзализныця", по делу о хищении 93,27 млн гривен


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