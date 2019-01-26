Германия намерена отказатся от использования угля до конца 2038 года

Немецкая правительственная комиссия по вопросам угля во время заседания, которое длилось почти 21 час, в субботу, 26 января, приняла решение, что Германия должна отказаться от использования угля для производства электроэнергии до конца 2038 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

“В 2032 году должна происходить проверка возможности перенести срок отказа от угольной энергогенерации на 2035 год. Этот отказ будет стоить государству 40 миллиардов долларов, которые должны получить в течение 20 лет из федерального бюджета земли, где добывается уголь”, - говорится в сообщении.

В настоящее время угольные теплоэлектростанции в ФРГ имеют общую мощность в 12,5 гигаватт и производят около трети всей электроэнергии в стране.

Также сообщается, что Германия уже приняла решение об отказе от атомной энергетики с 2020 года. Однако для этого необходимо ускорить переход на экологически чистую электроэнергию, чтобы страна могла выполнить национальные и международные цели по защите климата.

Напомним, ранее в Германии закрылась последняя шахта по добыче каменного угля. в Британии последняя глубокая угольная шахта закрылась три года назад.