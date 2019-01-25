Украинские фильмы заработали 198,9 млн грн в 2018 году

Сборы украинских фильмов в прокате составили 8,6% от общего бокс-офиса.

Государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало отчет о своей деятельности за 2018 год.

Так, в нем сообщается, что украинские фильмы за 2018 год собрали 198 млн 936 тыс грн в прокате. Это составило 8,63% от общего бокс-офиса в Украине за год.

Лидером по кассовым сборам за 2018 год стала комедия "Безумная свадьба", собравший 54 млн грн. На втором месте - анимация "Украденная принцесса" с 36,4 млн грн, на третьем - комедия "Я, Ты, Он, Она", собравшая за 2018 год 16 млн грн (прокат фильма продолжается в 2019-м, поэтому общие цифры по сборам фильма будут другие - прим.ред.).

Фото: Госкино

Всего в прокат вышло 35 украиских картин, из них 22 были поддержаны Госкино.

Всего в 2018 году Госкино поддержало 48 фильмов. Из них 26 - игровые полнометражные фильмы. На данный момент в производстве находятся 65 картин, поддержанных за государственный счет.

За 2018 год Госкино запретило к показу 139 фильмов и сериалов из-за их несоответствия законодательству: 132 из них были запрещены из-за участия в них людей, включенных в "черные списки".

В 2018 году бюджет Госкино составил 505,7 млн грн, из них ведомство потратило 505,5 млн. Из них 479,9 млн грн - на производство фильмов, 20 млн - на промоцию украинского кино.

Напомним, в 2019 году бюджет Госкино составляет 518 млн грн.


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