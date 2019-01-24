Институт книги получит из бюджет 145 млн гривен, - Гройсман

В прошлом году Институт книги пополнил библиотеки почти на 1 млн изданий.

Институт книги получит из бюджет 145 млн гривен, - Гройсман
Фото: Facebook / Український інститут книги

Правительство заложило в государственный бюджет 145 млн гривен на финансирование деятельности Украинского института книги. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.

"В 2019 году на деятельность Института правительство выделило 145 млн грн. А значит, на полках наших библиотек появится еще больше классных книг", - отметил Гройсман.

Главная задача института - привлечение украинцев к чтению, поддержка издателей и популяризация украинских книг за рубежом.

В 2018 году Институт закупил и передал в украинских библиотек около 1 миллиона современных книг - как украинских, так и зарубежных писателей. Кроме того, были подписаны договоры с известными в Украине издательствами.

"На полках библиотек появились новые книги современных украинских авторов: Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Оксаны Забужко, Лины Костенко и других. Также были закуплены мировые бестселлеры авторства Эрнеста Хемингуэя, Стивена Хокинг, Джоан Роулинг ", - добавил премьер-министр.

Напомним, в ноябре 2018 года Кабмин утвердил перечень книг, рекомендованных для пополнения фондов публичных библиотек.


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