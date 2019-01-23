Запорожская АЭС включила шестой энергоблок после ремонта
Запорожская атомная электростанция в среду, 23 января, в 01:30 подключила энергоблок №6 к энергосети после проведения планового среднего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба станции.
Сейчас на станции в работе находятся все 6 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 5 156 МВт.
Накануне, 22 января, ЗАЭС подключила энергоблок №3 к энергосети после проведения планового среднего ремонта.
Напомним, шестой энергоблок ЗАЭС был отключен для проведения планового ремонта 11 ноября 2018 года.
ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.
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Финансы
23.01.2019 11:15