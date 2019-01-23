Запорожская АЭС включила шестой энергоблок после ремонта

Запорожская атомная электростанция в среду, 23 января, в 01:30 подключила энергоблок №6 к энергосети после проведения планового среднего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Сейчас на станции в работе находятся все 6 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 5 156 МВт.

Запорожская АЭС

Накануне, 22 января, ЗАЭС подключила энергоблок №3 к энергосети после проведения планового среднего ремонта.

Напомним, шестой энергоблок ЗАЭС был отключен для проведения планового ремонта 11 ноября 2018 года.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.