У Коломойского нашли активы в США
Партнеры олигарха по инвестициям в США - выходцы из еврейской общины Флориды.
Украинский олигарх Игорь Коломойский владеет активами в США, стоимость которых может достигать сотен миллионов долларов, сообщило издание "Новое время".
Коломойский и его партнеры по компании Optima Management являются крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку здешних активов Optima потратила около $250 млн.
Основной из них - отель Westin на 472 комнаты: Optima купила его в 2011?м за $9 млн у одного из осколков рухнувшего во время финансового кризиса американского банка Lehman Brothers. В реконструкцию отеля Коломойский с партнерами вложили $64,5 млн.
Здесь же, в Кливленде, 19-летний сын Коломойского Григорий играет в баскетбольной команде Vikings местного университета.
Партнеры Коломойского по инвестициям в США - это Мордехай Корф (Мотти) и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.
Вместе они инвестировали в такие активы, как недвижимость в Кливленде, сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Productions в Вирджинии, а также ряд перерабатывающих предприятий, расположенных по всей Америке. При этом Лейбер даже входит в набсовет "Укрнафты", где миноритарной долей владеет Коломойский.
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