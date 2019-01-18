У Коломойского нашли активы в США

Партнеры олигарха по инвестициям в США - выходцы из еврейской общины Флориды.

У Коломойского нашли активы в США
Фото: стоп-кадр из видео

Украинский олигарх Игорь Коломойский владеет активами в США, стоимость которых может достигать сотен миллионов долларов, сообщило издание "Новое время".

Коломойский и его партнеры по компании Optima Management являются крупнейши­ми игроками на местном рын­ке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку здешних активов Optima потратила около $250 млн.

Основной из них - отель Westin на 472 комнаты: Optima купила его в 2011?м за $9 млн у одного из осколков рухнувшего во время финансового кризиса американского банка Lehman Brothers. В реконструкцию отеля Коломойский с партнерами вложили $64,5 млн.

Здесь же, в Кливленде, 19-летний сын Коломойского Григорий играет в баскетбольной команде Vikings местного университета.

Партнеры Коломойского по инвестициям в США - это Мордехай Корф (Мотти) и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

Вместе они инвестировали в такие активы, как недвижимость в Кливленде, сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Productions в Вирджинии, а также ряд перерабатывающих предприятий, расположенных по всей Америке. При этом Лейбер даже входит в набсовет "Укрнафты", где миноритарной долей владеет Коломойский.


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