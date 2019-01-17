Глава "Укртранснафты" назначен главой нефтяного дивизиона "Нафтогаза"

С ноября 2018 интегрированным газовым бизнесом НАК "Нафтогаз Украины" руководил Андрей Фаворов.

Глава "Укртранснафты" назначен главой нефтяного дивизиона "Нафтогаза"
Николай Гавриленко

Глава компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко назначен руководителем руководителем "Дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в выписке из протокола заседания НАК, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, Гавриленко назначен главой нефтяного дивизиона "Нафтогаза". Решения правления НАК, приказы и другие акты являются обязательными к исполнению руководителем дивизиона.

Гавриленко будет осуществлять управление дивизионом и отвечать за реализацию осуществления стратегии, выполнение решений органов компании и достижение установленных финансовых и операционных показателей.

Напомним, с ноября 2018 интегрированным газовым бизнесом НАК "Нафтогаз Украины" руководил Андрей Фаворов.

Ранее Николай Гавриленко являлся акционером компании "Вик Ойл", сеть из 114 АЗС которой под брендом "Укртатнафта" вместе с восемью нефтебазами и парком бензовозов была продана в 2010 году ТНК-ВР Коммерс. После сделки Гавриленко продолжил развивать сервисную компанию "Формула", которая в 2011 году насчитывала 12 собственных и арендованных АЗС и специализировалась на продажах топлива корпоративным клиентам.

Гавриленко родился 29 июня 1969 в Марьинке Донецкой области. Закончил Донецкий государственный университет экономики и торговли по специальности "экономика предприятия", имеет более чем 20-летний опыт управленческой деятельности в нефтяной отрасли.


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