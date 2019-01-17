Глава "Укртранснафты" назначен главой нефтяного дивизиона "Нафтогаза"

Глава компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко назначен руководителем руководителем "Дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в выписке из протокола заседания НАК, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, Гавриленко назначен главой нефтяного дивизиона "Нафтогаза". Решения правления НАК, приказы и другие акты являются обязательными к исполнению руководителем дивизиона.

Гавриленко будет осуществлять управление дивизионом и отвечать за реализацию осуществления стратегии, выполнение решений органов компании и достижение установленных финансовых и операционных показателей.

Напомним, с ноября 2018 интегрированным газовым бизнесом НАК "Нафтогаз Украины" руководил Андрей Фаворов.

Ранее Николай Гавриленко являлся акционером компании "Вик Ойл", сеть из 114 АЗС которой под брендом "Укртатнафта" вместе с восемью нефтебазами и парком бензовозов была продана в 2010 году ТНК-ВР Коммерс. После сделки Гавриленко продолжил развивать сервисную компанию "Формула", которая в 2011 году насчитывала 12 собственных и арендованных АЗС и специализировалась на продажах топлива корпоративным клиентам.

Гавриленко родился 29 июня 1969 в Марьинке Донецкой области. Закончил Донецкий государственный университет экономики и торговли по специальности "экономика предприятия", имеет более чем 20-летний опыт управленческой деятельности в нефтяной отрасли.