НБУ назвал "сплит" главной целью 2019 года

Смолий заявил, что за этим стоит будущее небанковского финсектора.

НБУ назвал "сплит" главной целью 2019 года
Фото: Макс Левин

Национальный банк Украины считает ключевой целью 2019 года принятие законопроекта №2413а "О консолидации функций по госрегулированию рынков финуслуг" ("сплите").

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Текущий год должен быть посвящен следующему важному шагу, без которого финансовая стабильность не только в пределах банковского сектора, а в пределах всей финансовой системы, невозможна. Речь идет о "сплите", в котором будущее небанковского финансового сектора", - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе публичного отчета за 2018 год и презентации планов на 2019 год.

По его словам, принятие Верховной Радой законопроекта о "сплит" стало одним из структурных маяков новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и предпосылкой укрепления финансового сектора.

"Ведь это позволит привести небанковский финансовый рынок в соответствие с европейскими стандартами, повысит качество работы финансовых компаний и защиту потребителей финуслуг, а также создаст условия для прихода на этот рынок новых иностранных игроков", - подчеркнул глава НБУ.

Законопроект №2413а был внесен еще летом 2015 года. Он предполагает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Нацбанку будут переданы в подчинение страховые компании, кредитные союзы, финкомпании, бюро кредитных историй, тогда как НКЦБФР будут переданы - негосударственные пенсионные фонды, эмитенты ипотечных сертификатов, фонды финансирования строительства/операций по недвижимости и доверительные общества.


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