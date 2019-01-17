?Суд Кипра наложил арест на имущество Фирташа по иску роSSийского банка

Окружной суд кипрского города Лимасол наложил арест на все имущество Дмитрия Фирташа общей стоимостью почти $46 млн по иску роSSийского банка ВТБ.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

Иск был подан 20 декабря 2018 года, и через неделю на имущество украинского бизнесмена был наложен арест в качестве обеспечительной меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января.

Судебное разбирательство связано с долгами ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", которые владеют заводами в оккупированном Россией Крыму. По данным издания, Фирташ - бенефициар обеих компаний.

В апреле 2015 года ВТБ выдал "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции" кредит. С февраля 2016 года они перестали проводить выплаты, и ВТБ начал судиться.

По словам собеседников издания, иск к Фирташу, а также "ряду связанных с ним лиц и компаний" о взыскании убытков, вызванных "мошенническими действиями ответчиков", подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на $45,7 млн.

Истцы, в частности, просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited и Tolexis International Limited. По данным источников, первая из них является фактически головной компанией Дмитрия Фирташа, которая управляет всеми его активами.

Напомним, что председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ сейчас живет в Австрии. Он был арестован местными властями 12 марта 2014 года по запросу властей США , выданному в 2013 году.

Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США . Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.