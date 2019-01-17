Украинцы в декабре купили у банков валюты на $110,1 млн больше, чем продали

По сравнению с декабрем 2017 покупка выросла на 27,9%.

Украинцы в декабре купили у банков валюты на $110,1 млн больше, чем продали
Фото: stockworld.com.ua

Декабрь стал третьим после августа и ноября месяцем 2018 года, когда украинцы больше покупали наличную валюту, чем продавали, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, объем покупки американской валюты составил $941,8 млн, что ниже ноябрьского показателя в $1,009 млрд, однако из-за меньшего объема продажи чистая покупка валюты в декабре оказалась больше - соответственно $110,1 млн против $90,5 млн.

По сравнению с декабрем 2017 покупка выросла на 27,9%, тогда как продажа - на 3,7%.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в прошлом месяце купили $744,1 млн, продали - $613,3 млн.

В то же время безналичной валюты клиенты банков в декабре, как и в ноябре, больше продали, чем купили соответствующее сальдо в последний месяц года составило $527,4 млн против $340,4 млн месяцем ранее.

Всего за прошлый год продажи наличной валюты населением превысили ее покупку на $1,48 млрд,

в том числе непосредственно долларов - на $1,02 млрд, тогда как за 2017 - на $2,14 млрд, в том числе непосредственно долларов - на $1,41 млрд.


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