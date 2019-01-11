Приватбанк предупредил о приостановлении операций с картами в ночь на 13 января

Приватбанк предупредил клиентов о проведении технических работ в ночь на воскресенье, 13 января, во время которых на несколько часов операции с карточками будут приостановлены.

Ожидаемая пауза в обслуживании карт продлится с 00:30 до 04:15 13 января. Во время этой паузы IТ-службы Приватбанка проведут работы по модернизации собственного процессингового центра, сообщает пресс-служба банка.

"Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - говорится в сообщении.

Банк прогнозирует, что рост инфраструктуры #cashless и распространение технологии бесконтактной оплаты в течение первых шести месяцев года увеличит нагрузку на процессинг в среднем на 15%.

