ФГИ перечислил в госбюджет 1,5 млрд гривен, - Трубаров

Фонд перевыполнил план на 45%.

ФГИ перечислил в госбюджет 1,5 млрд гривен, - Трубаров
Виталий Трубаров
Фото: facebook/Віталій Трубаров

Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет 1,5 млрд гривен от аренды государственного имущества в 2018 году. Об этом сообщил и.о. главы фонда Виталий Трубаров на своей странице в Фейсбуке.

"В прошлом году Фонд перевыполнил план на 45% и перечислил почти 1,5 миллиарда гривен", - написал Трубаров.

В планах на 2019 год у ФГИ - около 1,2 млрд гривен.

"Аренда госимущества может приносить гораздо больше прибыли, но для этого нужно принять разработанный ФГИ новый закон об аренде. Нужно законодательно обязать балансодержателей передавать ФГИ для аренды имущество, которое не используется, либо используется не по назначению", - написал чиновник.

Трубаров отметил, что новый закон сокращает процесс оформления аренды со 143 до 43 дней, вся аренда будет проходить только через электронные аукционы.

Напомним, 2 января ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации на 2019 год.


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